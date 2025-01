Das neue Jahresprogramm ist da

Von der Kinderfreizeit in Landenhausen bis zum Bildungsurlaub in Wien oder einer spannenden Entdeckungsreise durch London – auch in diesem Jahr hat das Team aus dem Sachgebiet „Jugendarbeit, Jugendarbeit und Demokratieförderung“ des Vogelsberger Jugendamtes wieder ein buntes Programm zusammengestellt. Es bietet zahlreiche Freizeiten, Seminare und Bildungsurlaube für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien an. Neben Wien und London wurden auch spannende Reiseziele innerhalb Deutschlands ausgesucht. Das Programmheft gibt es in digitaler Form und ist auch über die Homepage des Vogelsbergkreises als Download verfügbar. ( https://www.vogelsbergkreis.de/buerger-service/familie-kinder-jugend/freizeiten/ Um all diese Freizeiten und Veranstaltungen anbieten zu können, arbeitet das Team des Jugendamtes eng mit nebenamtlichen Mitarbeitern zusammen. Und damit dieses Team auch weiterhin wächst, werden wieder zwei Juleica-Schulungen angeboten. Die erste startet bereits Ende Februar und findet in Kooperation mit dem evangelischen Dekanat Vogelsbergkreis statt. Wer also Lust hat, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, ist eingeladen an einer der Juleica-Schulungen teilzunehmen. Infos zur Juleica unter hannah.mueller@vogelsbergkreis.de oder 06641/977-443.Weitere Informationen zu all unseren Angeboten gibt es unter www.freizeiten-bildung.de