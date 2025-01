Dank und ganz viel Anerkennung

„Solche Menschen braucht es!“, betonen Landrat Dr. Jens Mischak und der Erste Kreisbeigeordnete Patrick Krug und begrüßen gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Marcell Büttner die verdienten Feuerwehrkameraden Hubert Helm, Tony Michelis, Mario Henning und Michael Jahnel zu Ernennungen und einer Verabschiedung. „Sich auch über die Grenzen der eigenen Kommune hinaus für die Mitmenschen einzusetzen und im Ehrenamt zu arbeiten, ist herausragend. Diese Bereitschaft zeichnet Sie alle ganz besonders aus“, stellt Landrat Dr. Mischak mit Blick auf die Gäste in seinem Dienstzimmer klar. Denn mit Hubert Helm, Tony Michelis und Mario Henning verpflichten sich drei profilierte Brandschützer für weitere Jahre dazu, wichtige Funktionen in der Blaulicht-Landschaft des Vogelsbergkreises einzunehmen.



Kreisbrandmeister Hubert Helm ist erneut zum stellvertretenden Kreisbrandinspektor des Vogelsbergkreises ernannt worden. Der Lauterbacher füllt dieses Amt seit 2012 aus und wird es mit seiner Ernennung bis 2028 weiter tun. Ebenfalls im Amt bestätigt sind Tony Michelis und Mario Henning, denn sie werden für fünf weitere Jahre als Kreisbrandmeister aktiv sein. Michelis, in seiner Heimatstadt Lauterbach stellvertretender Stadtbrandinspektor, ist seit 2015 als Kreisbrandmeister im Dienst für den Vogelsbergkreis. So auch Mario Henning, der als Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Grebenhain ebenfalls in seiner Heimatgemeinde im Brandschutz aktiv ist. „Sie sind also weiterhin Teil eines schlagkräftigen Teams, das für den Brandschutz im Vogelsbergkreis zusammenarbeitet“, konstatiert der Landrat.



Allesamt sind die Kreisbrandmeister mit wichtigen Aufgaben im abwehrenden Brandschutz, einschließlich der allgemeinen Hilfe im Rahmen des Brandschutzaufsichtsdienstes, betraut. Weiterhin stehen sie in engem Austausch mit Vogelsberger Feuerwehren, betreuen verschiedene Aufgaben und unterstützen den Brandschutzaufsichtsdienst.



Michael Jahnel, seit 2022 als Kreisbrandmeister aktiv, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Ehrenbeamtenverhältnis aus. Landrat Dr. Mischak und Erster Kreisbeigeordneter Krug danken ihm bei der Verabschiedung abschließend für seine Dienste und die gute Zusammenarbeit.

