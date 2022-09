Crashkurs Film bei der vhs

In der Kürze steckt die Würze – und vor allem spannende, filmische Möglichkeiten der Umsetzung. An nur einem Tag bekommen Interessierte beim „Online-Crashkurs Film“ einen Einblick in die Erstellung eines eigenen Kurzfilms mit dem eigenen Smartphone oder Tablet. Nach einer kurzen Einführung ins Thema widmen sich die Interessierten am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, gemeinsam mit Kursleitung Louisa Huder den Filmideen und der Arbeit mit der Kamera. Im Anschluss daran werden die selbst gedrehten Aufnahmen mit dem kostenfreien Schnittprogramm „ShotCut“ zu schneiden. Egal welche Ideen umgesetzt werden sollen, in diesem Kurs bekommen Interessierte das Know-How, das zum Start eines eigenen Filmdrehs benötigt wird.Am Kurs mit der Kursnummer 222-2712 können vier bis fünf Personen teilnehmen. Für die Teilnahme am Kurs, die 56 Euro kostet, ist eine verbindliche Anmeldung bis Samstag, 1. Oktober, nötig.Als selbständige Film- und Medienpädagogin (M.A.) begleitet Louisa Huder Gruppen und Einzelpersonen im Umgang mit und der Erstellung von medialen und audiovisuellen Inhalten. Film ist dabei das Medium, dass sie nun schon seit einigen Jahren begleitet und fasziniert. An der vhs bietet sie praktische Filmkurse an und unterstützt dabei eigene Filmideen zu verwirklichen.Der Kurs findet online auf der Lernplattform www.vhs.cloud (ohne .de) statt. Teilnehmende sollten sich am besten gleich nach Anmeldung zu Kursen auf der cloud registrieren, Dazu einfach den Anweisungen auf der Startseite folgen. Einige Tage vor Kursbeginn erhalten die Interessierten dann eine Einladung in den virtuellen Kursraum, in dem zum angegebenen Zeitpunkt der Online-Kurs stattfindet. Die vhs.cloud ist eine Plattform des Deutschen Volkshochschulverbands, der die Sicherheit der Daten garantiert.Benötigt werden ein internetfähiges Gerät mit einem Mikrofon und einer Kamera, beispielsweise ein Laptop, Tablet, Computer oder notfalls ein Smartphone – eventuell mit Kopfhörern.Alle Teilnehmenden sollten sich sicher im Umgang mit ihrem PC/Laptop fühlen und mindestens über Grundkenntnisse im Umgang mit Explorer, Datenübertragung, sowie Videokonferenzplattformen verfügen.