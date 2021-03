Corona: Vier Kitas betroffen

In vier Kindertageseinrichtungen im Vogelsbergkreis ist Corona aufgetreten. Es handelt sich um zwei Einrichtungen in Schlitz, eine Einrichtung in Lauterbach und eine weitere Einrichtung in Mücke. Es gibt insgesamt sechs infizierte Personen. Da mehrere Kindergarten-Gruppen betroffen sind, befinden sich rund 125 Personen in Quarantäne.



Zum Teil sind in den Einrichtungen Notgruppen geöffnet.

(lifePR) (