Corona-Update für Freitag, 28. Oktober 2022

96 Neuinfektionen, zwei Todesfälle

96 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 meldet das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises am Freitag. Eine 87-jährige Frau sowie ein 86-jähriger Mann sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.

Bei der Behörde als genesen gemeldet haben sich 159 Menschen, sodass dort nun 1.495 aktive Fälle betreut werden. Für den Vogelsbergkreis weist das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 737,2 aus. Hessenweit liegt der Wert bei 549,5.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen liegt in Hessen bei 9,15.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 48.916

Genesene: 47.292

Verstorbene: 129

Aktive Fälle: 1.495

Sieben-Tage-Inzidenz: 737,2

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 549,5

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 9,15