Bundeswehrsoldaten unterstützen Alten- und Pflegeheime sowie Betreuungseinrichtungen im Kreis

„Gut, dass Sie da sind, und bei dieser so wichtigen Aufgabe der Testungen in Alten- und Pflegeheimen sowie Betreuungseinrichtungen unterstützen“, sagt Landrat Manfred Görig (SPD) bei der Begrüßung der 18 Soldaten vom Jägerbataillon 1, das in der Knüllkaserne in Schwarzenborn stationiert ist. „Aktuell steht der Vogelsbergkreis bei den Infektionszahlen relativ gut da. Umso wichtiger ist nun, weiter flächendeckend zu testen, um den Schutz von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Menschen, die in Behinderteneinrichtungen leben und arbeiten, zu gewährleisten“, erläutert Görig. Dieser heißt das Kontingent der Bundeswehr gemeinsam mit dem Ersten Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak willkommen. Die vergangenen Wochen hätten gezeigt, wie dynamisch das Infektionsgeschehen zuweilen sein konnte – immer wieder kam es auch in Alten- und Pflegeheimen zu einer Vielzahl von Corona-Infektionen. „Dafür, dass Sie die Einrichtungen unterstützen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort durch ihre Hilfe entlasten, danken wir Ihnen“, sagt Görig.



Auch Oberst Jürgen Marx, Leiter des Bezirksverbindungskommandos Gießen, und Oberstleutnant der Reserve Dr. Stefan Serguhn, der das Kreisverbindungskommando Vogelsbergkreis anführt, begrüßen gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland und Dr. Henrik Reygers, kommissarischer Leiter des Gesundheitsamtes des Vogelsbergkreises, die Soldaten aus Schwarzenborn.



Diese werden beim DRK Kreisverband Lauterbach geschult, bevor sie dann für drei Wochen in Zweier-Teams in den Einrichtungen im Kreisgebiet unterwegs sein werden. In enger Absprache mit dem Gesundheitsamt werden die Teams dann in den Einrichtungen Testungen durchführen und so das Personal vor Ort entlasten. Geplant ist der Einsatz der Bundeswehr-Soldaten für drei Wochen. „Auch wenn dieser Einsatz anders ist, als ihre bisherigen, bin ich trotzdem überzeugt, dass Sie das gut hinbekommen“, ist sich Landrat Görig sicher. „Bleiben Sie gesund – viel Erfolg!“

