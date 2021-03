Bundeswehr unterstützt

Aus der Lüneburger Heide in den Vogelsberg: Zehn Soldaten aus Munster sind am Montagnachmittag in Lauterbach eingetroffen, um das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises bei der Kontaktnachverfolgung zu unterstützen. Der Einsatz läuft zunächst bis zum 14. Mai.



„Wegen des sprunghaften Anstiegs unserer Corona-Fallzahlen haben wir vor wenigen Tagen Unterstützung durch die Bundeswehr beantragt. Die Genehmigung wurde sehr zügig erteilt, so dass die Soldaten schon jetzt ihre Arbeit im Gesundheitsamt aufnehmen können“, zeigt sich Landrat Manfred Görig zufrieden.



Parallel sind derzeit 20 weitere Soldaten in insgesamt zehn Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Betreuungseinrichtungen im Kreis tätig. gen. Noch bis zum 4. April nehmen sie dort Testungen vor. „Wir haben beantragt, diesen Einsatz noch einmal um drei weitere Wochen zu verlängern“, so Görig. Durch die Vermittlung freiwilliger Helfer durch die Bundesanstalt für Arbeit habe sich der Bedarf allerdings reduziert, nur noch vier Einrichtungen benötigten künftig die Hilfe der Bundeswehr.

