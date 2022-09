Bürgerfest: 115 und Karrierechancen

Egal ob Juristin, Bau-Ingenieurin, Verwaltungsangestellter, Tiergesundheitsaufseher oder medizinische Fachangestellte – alle haben zwei Dinge gemeinsam: Sie arbeiten in der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises, und sie sind seit 1. Juni über die einheitliche Behördenrufnummer 115 erreichbar. Neben vielen anderen Aufgaben ist dafür das Haupt- und Personalamt des Vogelsbergkreises verantwortlich. Im Rahmen des großen Jubiläumsfests zum 50-jährigen Bestehen des Vogelsbergkreises am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr in und um die Schule an der Wascherde in Lauterbach stellt das Haupt- und Personalamt seine Arbeit und die Kreisverwaltung als Arbeitgeber vor.Die Kreisverwaltung ist ein Ort für Karriere und berufliche Vielfalt. Beispielsweise bietet die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten unzählige Betätigungsfelder in den 15 Fachämtern der Kreisverwaltung. Weiterhin öffnen die dualen Studiengänge des Vogelsbergkreises, wie etwa Public Administration, Digitale Verwaltung, Angewandte Informatik oder „Soziale Sicherung & Sozialverwaltungswirtschaft (BASS)“, Türen für junge Menschen.Seit 1. Juni sind die Bediensteten in der Kreisverwaltung auch über die Behördennummer 115 zu erreichen. Denn vor wenigen Wochen ist im Vogelsbergkreis der Startschuss für die 115 gefallen. Seitdem können Menschen aus dem Vogelsbergkreis auch über diese Nummer Kontakt zur Kreisverwaltung aufnehmen, um dort kompetente Beratung und Hilfe zu bekommen, und sich über den digitalen Weg Fahrten nach Alsfeld oder Lauterbach sparen zu können.Am Jubiläumsfest am Samstag, 24. September, können sich Interessierte zu den vielfältigen Jobchancen, den Karrierechancen in der Kreisverwaltung sowie zu den Möglichkeiten und Stärken der Behördennummer 115 informieren.Weitere Informationen zum Programm rund um das Jubiläumsfest finden Interessierte auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern