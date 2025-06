„Budchen“, Lagerfeuer und Spannung

Lagerfeuer, geheimnisvolle „Budchen“ im Wald bauen und Wasserrutsche: das, und vieles mehr, bietet die Kinderfreizeit des Vogelsberger Jugendamts im Kreisjugendheim Landenhausen. Vom 3. bis 8. August können Kinder von 7 bis 10 Jahren dort eine Zeit voller Action und Abenteuer erleben.Die Freizeit beginnt am Sonntag um 17 Uhr und endet am Freitag um 14 Uhr. Vor Ort erwartet die Teilnehmer eine Woche voller Spaß und Spannung, denn es wird gebastelt, getobt und gespielt. Auch die Wasserrutsche steht für den Einsatz bereit. Außerdem sind Abende am Lagerfeuer und weitere Outdoor-Aktivitäten geplant. Die Kosten für die Teilnahme betragen 200 Euro. Die Anmeldung erfolgt über www.freizeiten-bildung.de