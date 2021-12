Boostern bereits nach drei Monaten

Ab dem morgigen Mittwoch werden die Booster-Impfungen im Vogelsberger Impfzentrum bereits drei Monate nach der zweiten Impfung durchgeführt.



Am heutigen Nachmittag hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung zur Covid-Auffrischungsimpfung geändert: Die Impfung mit einem mRNA-Impfstoff für Personen ab 18 Jahre könne bereits nach dem vollendeten dritten Monat nach Abschluss der Grundimmunisierung verabreicht werden, so die STIKO.



Diese Empfehlung wird ab morgen im Impfzentrum in der Alsfelder Hessenhalle umgesetzt.



Es gibt noch freie Termine, man kann sich über die Seite impfspringer.de einbuchen.



Aus Sicherheitsgründen müssen ab morgen FFP2-Masken in der Hessenhalle getragen werden, die sogenannten OP-Masken reichen nicht mehr aus. Im Bedarfsfall können FFP2-Masken zur Verfügung gestellt werden.