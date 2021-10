Blick ins Archiv

Eine Installation historischer Fotografien und Dokumentarfilme des Breitenbacher FörstersKurt Frantz aus den 1960er & 1970er Jahren.17.10.2021 18:00 – 20:00 Uhr (2G Veranstaltung)Breitenbacher Kirche, Hauptstraße 15, 36287 Breitenbach am HerzbergDas Projekt „TraVogelsberg – eine Region bricht auf“ ist zurzeit und noch bis Ende Oktober mit seinem „TraVobil“, dem „Büro für kulturelle Einmischung“ in Breitenbach am Herzberg unterwegs.Bei dem mehrjährigen Kulturprojekt geht es nicht nur darum, Veranstaltungen mit den Menschen vor Ort zu organisieren, sondern auch kulturelle Schätze der Region sichtbar zu machen. Gemeinsam mit der Gemeinde Breitenbach hat das Projekt einen solchen Schatz entdeckt. Es handelt sich um ein umfangreiches Archiv historischer Fotografien und Dokumentarfilmaufnahmen des 2020 verstorbenen „Försters Frantz“.Kurt Frantz war von 1963 – 1972 als Förster in Breitenbach tätig. Dabei spielte der Naturschutz nicht nur in seiner forstwirtschaftlichen Tätigkeit eine große Rolle, sondern auch nach seiner Pensionierung engagierte sich Kurt Frantz für Artenvielfalt und Aufforstungsprojekte. Ebenso waren sein Glaube und die karitative Arbeit zentrale Elemente seines Lebens. Mit der gemeinnützigen Organisation ADRA baute er u.a. ein Waisenhaus in Indien auf und war selbst mehrmals in Indien. Die Kamera stets als sein Begleiter, ist über die Jahre ein umfangreiches dokumentarisches Werk entstanden. Ein besonderes Augenmerk legte Frantz dabei auf die Landschaftsdokumentation.Neben der Landschaftsdokumentation gibt es aber auch einen spannenden Fundus an Portraitaufnahmen und Dorfszenen aus den 1960er & 1970er Jahre im Breitenbacher Kontext. Diese Aufnahmen sind wichtige Zeitdokumente der Geschichte und des Lebens der Gemeinde und deshalb für das Projekt und die Menschen vor Ort von zentraler Bedeutung. Mit der großen Unterstützung des Sohnes von Kurt Frantz, Siegfried Frantz, konnte nun ein Teil dieser dokumentarischen Aufnahmen digitalisiert werden. Zu sehen sind die Arbeiten in der Kooperationsveranstaltung „Blick ins Archiv“ am 17.10.2021 von 18:00 – 20:00 Uhr in der Breitenbacher Kirche (Hauptstraße 15, 36287 Breitenbach am Herzberg). Die Veranstaltung, bestehend aus Andacht, Orgelspiel und Ausstellung, wurde gemeinsam mit der Pfarrerin Weide-Jatho und dem Leiter der Theatergruppe „Klartext“, Martin Jatho, gestaltet.Sie sind herzlich eingeladen an dieser Veranstaltung nach 2G Richtlinien kostenfrei teilzunehmen. Vielleicht erkennen Sie alte Freunde wieder, erleben Begegnungen und Ereignisse aus der Vergangenheit oder entdecken etwas Neues über Ihre Gemeinde.Das Projekt "TraVogelsberg - eine Region bricht auf" wird gefördert im Programm TRAFO - Modelle für Kultur im Wandel, eine Initiative der Kulturstiftung des Bundes. Es wird imVogelsberg vom Vogelsbergkreis als Projektträger zusammen mit den Partnerinstitutionen Kulturzentrum Kreuz e.V. und Lauterbacher Musikschule e.V. umgesetzt.TRAFO – Modelle für Kultur im WandelMit TRAFO hat die Kulturstiftung des Bundes ein Programm initiiert, das ländliche Regionen in ganz Deutschland dabei unterstützt, ihre Kulturinstitutionen für neue Aufgaben zu öffnen.Die beteiligten Museen, Theater, Musikschulen und Kulturzentren reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen in ihrer Region und werden zu kulturellen Ankern und zeitgemäßen Kultur- und Begegnungsorten. TRAFO trägt dazu bei, die Bedeutung der Kultur in der öffentlichen Wahrnehmung und die kulturpolitischen Strukturen in den Kommunen und Landkreisen dauerhaft zu stärken.Von 2015 bis 2021 unterstützt TRAFO vier Regionen bei der Weiterentwicklung ihrer kulturellen Infrastruktur. In der zweiten Phase werden von 2020 bis 2024 sieben weitere Regionen gefördert.