Blick auf die KI-Zukunft

Im Herbst bietet die vhs des Vogelsbergkreises in Kooperation mit Volkshochschulen in Sachsen die Online-Vortragsreihe „medienkundig!“ zu aktuellen Phänomenen und Entwicklungen einer zunehmend digitalen Gesellschaft und deren Auswirkungen auf den Alltag an.In den fünf kostenfreien Online-Veranstaltungen erklären ausgewiesene Expertinnen und Experten digitale Phänomene und Entwicklungen und zeigen praktische Tipps für eine souveräne und mündige Nutzung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen live mit den Fachleuten ins Gespräch und diskutieren aktiv mit.Im Herbst legt die Reihe „medienkundig!“ ihren thematischen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz (KI). An fünf ausgewählten Themen soll beispielhaft diskutiert werden, wie KI das Leben verändert. Welche Chancen bieten KI-Systeme im beruflichen Büroalltag? Wird KI eine Flut von Fake News bringen oder sogar entgegenwirken? Kommen Nachrichten bald aus der Maschine? Kann KI bei gewaltfreier Kommunikation helfen? Und welche Richtung schlägt die KI-Forschung für die Zukunft ein? In fünf kostenfreien Online-Veranstaltungen stellen ausgewiesene Expertinnen und Experten die wichtigsten KI-Entwicklungen vor und es gibt Raum für Gespräche.Interessierte können sich kostenfrei über die Volkshochschule Vogelsbergkreis unter www.vhs-vogelsberg.de oder 06631 – 792 7700 anmelden und erhalten vor Beginn der jeweiligen Online-Veranstaltung den Zugangslink.Vogelsbergkreis. Am Donnerstag, 14. November, geht es im kostenlosen Online-Kurs der vhs des Vogelsbergkreises von 19 bis 20.30 Uhr um den aktuellen Forschungsstand in Sachen Künstliche Intelligenz (KI). Diese eröffnen stetig neue Perspektiven. Diagnosemöglichkeiten in der Medizin, selbstfahrende Autos, verbesserte Prozesse in Wirtschaft und Industrie, aber auch neue Möglichkeiten der Interaktion von Menschen und Maschinen sind faszinierende Themen – können andererseits aber auch verunsichern. Was passiert mit den Daten? Wohin treiben die KI-Forschung und die dafür notwendige Technik? Was bedeuten selbstlernende Systeme für das Bild des Menschen? Und nicht zuletzt: Kann Künstliche Intelligenz und KI-Forschung politisch und gesellschaftlich reguliert und eingehegt werden? Diese Fragen wird Sascha Kaden, Wissenschaftler an der Professur Neurorobotik der Fakultät für Informatik, TU Chemnitz, in seinem Vortrag fundiert und nachvollziehbar bearbeiten und Fragen zum Thema beantworten.Vogelsbergkreis. Am Dienstag, 19. November, steht im kostenlosen Online-Kurs der vhs des Vogelsbergkreises von 19 bis 20.30 Uhr das Thema „Gewaltfreie Kommunikation – Powered by KI" im Mittelpunkt. Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg ist ein Weg, auf respektvolle und einfühlsame Weise miteinander zu sprechen und zuzuhören. Die Methode kann helfen, Missverständnisse zu klären und Konflikte friedlich zu lösen. Das Webinar befasst sich mit der Frage, wie Künstliche Intelligenz (KI) dabei helfen kann -aber auch welche Grenzen KI dabei hat. So können KI-Systeme beispielsweise Emotionen erkennen und darauf eingehen, Sprachmuster analysieren und dabei unterstützen, gewaltfreie und klare Kommunikation zu üben. Echte Empathie und menschliches Mitgefühl sind durch Algorithmen aber nicht vollständig ersetzbar. Die Balance zwischen technischer Unterstützung und menschlicher Präsenz wird in diesem Webinar beleuchtet.Vogelsbergkreis. Am Donnerstag, 28. November, geht es im kostenlosen Online-Kurs der vhs des Vogelsbergkreises von 19 bis 20.30 Uhr um „Nachrichten aus der Maschine? – KI und Automatisierung im Journalismus". Wie wird Künstliche Intelligenz in Nachrichtenredaktionen eingesetzt? Werden Artikel inzwischen von KI geschrieben oder werden lediglich Prozesse automatisiert? Sieht es in jeder Redaktion gleich aus oder gibt es Unterschiede? Und wie vertrauenswürdig sind Nachrichteninhalte, die mithilfe von KI oder Automatisierung entstehen?Die Doktorandin Sandra Mooshammer von der TU Dresden bespricht die neuesten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Journalismus und gibt einen Ausblick in die mögliche Zukunft des Journalismus.Vogelsbergkreis. Die „KI als Motor und Widersacher von Fake News" ist die Überschrift des kostenlosen Online-Kurses der vhs des Vogelsbergkreises, der am Dienstag, 3. Dezember, von 19 bis 20.30 Uhr das Thema aufgreift. Das Webinar fragt nach dem Zusammenhang von bewussten Falschmeldungen und Künstlicher Intelligenz. Nach einer kurzen Einführung wird analysiert, inwiefern KI die Erzeugung und Verbreitung von Fake News einerseits befördert und andererseits helfen kann, Fake News zu erkennen und zu verhindern. Im Rahmen einer Live-Demonstration werden die Möglichkeiten und Grenzen einer textgenerierenden KI mit Beispielen der Teilnehmenden ausgelotet.Vogelsbergkreis. Am Dienstag, 10. Dezember, erfahren Interessierte im kostenlosen Online-Kurs der vhs des Vogelsbergkreises von 19 bis 20.30 Uhr, wie KI-Technologien den Berufsalltag revolutionieren. Lernen Sie den Einsatz von KI für die Automatisierung von Routineaufgaben, effiziente Datenanalyse, optimierte Content-Erstellung, verbessertes Personalmanagement und effektiven Kundensupport kennen. Praxisnahe Beispiele zeigen Chancen und Herausforderungen und bieten wertvolle Tipps für einen souveränen Umgang mit KI im Büro- und Agenturumfeld. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit einem Experten ins Gespräch zu kommen und Ihre Fragen zu stellen.Interessierte können sich kostenfrei über die Volkshochschule Vogelsbergkreis unter www.vhs-vogelsberg.de oder 06631 – 792 7700 anmelden und erhalten vor Beginn der jeweiligen Online-Veranstaltung den Zugangslink.