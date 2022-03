Bitte keine Sachspenden abgeben

Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung ist groß. An der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Alsfelder Hessenhalle wurden erneut Sachspenden abgegeben. Allerdings sind die Lagerkapazität vollkommen erschöpft.



Der Vogelsbergkreis bittet darum, im Moment keine weiteren Sachspenden abzugeben.



Falls etwas benötigt wird, wird sich der Kreis mit einem gezielten Spendenaufruf an die Öffentlichkeit wenden.