Bildungsurlaub: Energie trifft Alltag

„Energie trifft beruflichen und privaten Alltag - Dein innerer Wandel - bist Du dabei?“ – dies ist Thema eines Bildungsurlaubs, den die vhs Vogelsbergkreis in Kooperation mit der LandesEnergieAgentur Hessen anbietet. Die Veranstaltung findet vom 23. bis 27. Oktober jeweils von 9 bis 16 Uhr in der Eichberg-Grundschule in Lauterbach statt. Anmeldung und nähere Infos zum Bildungsurlaub gibt es hier! Der Klimawandel gehört zu den größten Herausforderungen der Gesellschaft und wird auch durch die Art und Weise, wie in und welcher Form man selbst Energie für sein Leben und den Alltag aufwendet, beeinflusst, so die vhs in einer PressemitteilungIn dem Bildungsurlaub wollen die Teilnehmer gemeinsam herausfinden, wie sie im Lichte der globalen Zusammenhänge leben wollen und können, welche Handlungsmöglichkeiten sie haben und welche Widerstände sie verspüren, wenn es darum geht, das Verhalten zu verändern.Mit spannenden Methoden, um Wege zu einem Mehr an Bewusstsein zu schaffen, erfahren die Teilnehmer etwas über Energie-Effizienz im Allgemeinen und im individuellen Sinn. Dazu geht die Gruppe unter anderem zusammen in den Wald (nicht nur zum „Baden“), sie bringt ihre Energie in Handwerklich-Kreatives und im gemeinsamen Kochen ein. Neben Informationen zum CO2 -Fußabdruck, umweltfreundlicher Mobilität und erneuerbaren Energien gibt es dann noch Best Practice Beispiele: Die Teilnehmer holen sich die Geschichten von Menschen aus der Region, die ihre Klima-Idee bereits umgesetzt haben und lassen sich davon inspirieren.Eine Veranstaltung der vhs des Vogelsbergkreises im Rahmen der Bildungsreihe "Zukunftsgerechte Energie für Alle: Wissen - Wollen - Wege finden".