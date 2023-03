Bewilligungsbescheid für die Sportentwicklungsplanung im Vogelbergkreis

„Interkommunales Pilotprojekt“ mit insgesamt 100.000 Euro gefördert

Vogelsberger Mehrgenerationenlauf, ein Bewegungscheck in den Grundschulen des Kreises, generationsübergreifende Freizeitsportanlagen, Bewegung im Alter: Diese und weitere sportliche Ideen, Aktionen und Projekte entspringen allesamt der kooperativen Sportentwicklungsplanung des Kreises. Für dieses „interkommunale Pionierprojekt“, wie Hessens Innenminister Peter Beuth es bereits im Jahr 2018 bezeichnet hatte, gibt es jetzt die letzte von insgesamt drei Raten einer Landeszuwendung. Claus Spandau, der Beauftragte des Kompetenzzentrums für Interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) des Landes, überreicht Landrat Manfred Görig (SPD), Erstem Kreisbeigeordneten und Sportdezernent Dr. Jens Mischak (CDU) sowie Bewegungskoordinator Dominic Günther im Lauterbacher Landratsamt den Bewilligungsbescheid in Höhe von 30.000 Euro. Günthers Stelle konnte dank der Förderung sowie der Unterstützung durch das Landesprogramm „Sportland Hessen bewegt“ geschaffen werden – die Basis seiner Arbeit bildet nun der Sportentwicklungsplan.



Dieser Plan entstand in Zusammenarbeit von Landkreis, Kommunen und Sportkreis. „Wir haben den Vogelsbergkreis in der Planungsphase in vier Teilregionen eingeteilt und in jeder dieser Teilregionen wurden Treffen und Workshops veranstaltet. Alle an Sport Interessierten konnten gemeinsame Ziele formulieren und so zum Entstehen des Sportentwicklungsplans, der nun die Grundlage unseres Handelns bildet, beitragen“, erklärt Landrat Manfred Görig (SPD). „Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung der Ideen und Projekte zunächst stark gebremst, aber wir befinden uns nun wieder auf einem guten Weg“, macht Dr. Mischak deutlich.



Insgesamt fördert das Land, so Claus Spandau, das Projekt mit 100.000 Euro. Zum Auftakt hatte es von Minister Beuth einen Förderbescheid über 40.000 Euro gegeben, später gab es einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 30.000 Euro und jetzt noch einmal weitere 30.000 Euro. „Man muss ganz klar sagen, das alles wäre nicht möglich gewesen ohne eine Förderung durch das Land“, unterstreicht Landrat Manfred Görig. Die Sportentwicklung konnte nur dank der Förderung für Interkommunale Zusammenarbeit auf den Weg gebracht werden. „Es freut uns sehr, dass dies alles so gut geklappt hat“, so Görig abschließend.