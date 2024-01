Bewegung im Alter – Vortragsreihe in Theorie und Praxis

„Bewegung und Sport sind gesund und halten fit bis ins hohe Alter.“ Fast jeder wird diese Aussage schon einmal gehört haben. Doch stimmt das auch wirklich? Oder steckt da noch viel mehr dahinter? „Bewegung und Sport im Alter ist und bleibt ein zentrales Thema, wenn es um eine gesunde und selbständige Gesellschaft im Alter geht“, sagt zumindest Dominic Günther, der Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises. Viele Faktoren wie zum Beispiel das Gesundheitssystem, das biologische Alter, Sturzprophylaxe oder die Vereinslandschaft spielen hierbei eine wichtige Rolle. Für alle, die sich im Alter bewegen möchten, gibt es eine gute Nachricht: Die erfolgreiche Vortragsreihe „Bewegung im Alter“ wird auch in diesem Jahr fortgesetzt und bietet spannende Fakten aus den Bereichen Bewegung, Alter und Gesundheit. Natürlich werden praktische Übungselemente für einen sicheren Alltag und zur Erhaltung der Selbstständigkeit geboten. „Denn: Es ist nie zu spät, sich (mehr) zu bewegen“, zeigt sich der Bewegungskoordinator überzeugt. Wer seinen Seniorentreff „bewegt“ gestalten will, der meldet sich bei Dominic Günther, Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises, unter 06631/7923806 oder dominic.guenther@vogelsbergkreis.de an und vereinbart kostenfrei einen Termin.