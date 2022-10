Betriebe laden Jugendliche und Eltern ein

Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak motiviert zum Mitmachen: „Ich freue mich sehr, dass mehr als 60 Ausbildungsbetriebe wieder ihre Türen öffnen. Nichts ist wichtiger als ein erster Kontakt zwischen Unternehmen und Jugendlichen. Daraus können Praktika und später Ausbildungsverträge entstehen. Ich hoffe, dass viele diese tolle Gelegenheit nutzen und sich die guten und vielfältigen beruflichen Perspektiven im Vogelsbergkreis anschauen. Seit heute ist die Anmeldung für Schülerinnen und Schüler freigeschaltet.“Die Tage der Ausbildung sind offen für alle, die sich für eine duale Berufsausbildung und betriebliche Praktika interessieren. Das sind Schüler der Vor- und Abschlussklassen oder Jugendliche, die die Schule bereits beendet haben. Auch Studierende, die für sich neue Wege und Möglichkeiten suchen, können und sollten die Tage der Ausbildung nutzen. Auch duale Berufsausbildungen werden in Vogelsberger Ausbildungsbetrieben angeboten, so Dr. Mischak weiter.Zwei bis drei Firmenbesuche am Nachmittag, verteilt auf die fünf Aktionstage zwischen Ende November und Anfang Dezember, ermöglichen eigene Einblicke und Erfahrungen, die keine Informationsbroschüre bieten kann: Wie sieht der Arbeitsalltag es in dem Unternehmen? Wie läuft die Ausbildung ab und wo liegen die Schwerpunkte? Was verdient man und welche Berufschancen gibt es nach einer Ausbildung? Jugendliche und Eltern können Ausbildern diese und viele anderen Fragen rund um Praktika und Ausbildung stellen.Auf der Seite www.tagederausbildung.de können sich Jugendliche ab sofort die Ausbildungs­angebote der Unternehmen anschauen, sich für einen, zwei oder auch drei Betriebsbesuche entscheiden und sich direkt bei den Unternehmen anmelden. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von den Eltern angemeldet werden.Der Tag der Ausbildung wird von der Wirtschaftsförderung des Vogelsbergkreises organisiert und vom Land Hessen finanziell gefördert.