Beteiligungsbericht des Vogelsbergkreises online

Der Kreistag des Vogelsbergkreises hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag in Wartenberg den Beteiligungsbericht 2022 für das Geschäftsjahr 2021 erörtert und zur Kenntnis genommen.Der Bericht enthält die Jahresergebnisse 2021 aller Beteiligungsunternehmen. Der Bericht ist auf der Website des Vogelsbergkreises zur Einsicht und zum Download veröffentlicht ( https://www.vogelsbergkreis.de/kreisverwaltung/politik/beteiligungsberichte ).Nach der Hessischen Gemeindeordnung ist der Vogelsbergkreis verpflichtet, jährlich wiederkehrend einen Beteiligungsbericht zu erstellen. Darin sind Unternehmensbeteiligungen in Rechtsformen des Privatrechts zu zeigen, an denen der Landkreis mit mindestens 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist.