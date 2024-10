Besuch aus dem Osten der Republik

Vernetzung, Erfahrungsaustausch und Vorteile für die Projektentwicklung: LEADER Aktionsgemeinschaften unterschiedlicher Regionen leben vom Austausch verschiedener Akteure und dem Blick auf Regionalentwicklung an anderen Orten. Grund genug für die LEADER-Delegation „Zukunftsraum Zwickauer Land“, den Verein Region Vogelsberg und die anerkannte LEADER-Region Vogelsberg zu besuchen. Auch interessant für die Delegation aus dem Zwickauer Land: eine erfolgreich wirtschaftende Energiegenossenschaft sowie die Anerkennung des Vogelsbergs als Ökomodellregion.



Landrat Dr. Jens Mischak begrüßte die neunköpfige Delegation in seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Region Vogelsberg gemeinsam mit Edwin Schneider, Vorsitzender des Beirates des Vereins Region Vogelsberg. Der Verein zeichnet hier vor Ort verantwortlich für die Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie und das LEADER-Maßnahmenprogramm. Denn als LEADER-Region profitiert der Vogelsbergkreis unter anderem von Fördergeldern der EU. Denn über LEADER werden Projekte gefördert, die die Wirtschaftskraft und die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit der Region sichern.



Drei Stationen auf dem Programm



Im Rahmen der Exkursion präsentierte der Verein Region Vogelsberg den Gästen innovative Ansätze der Beherbergung, der regionalen Lebensmittel sowie der erneuerbaren Energien. An der ersten Station, dem „meinKleinHotel“ in Herbstein, stand nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Mischak und Beiratsvorsitzenden



Schneider die Vorstellung der hiesigen LEADER-Region auf dem Programm. Diese übernahmen Matthias Steckenreuter, Jennifer Berger und Martin Kester – allesamt zuständig für das Regionalmanagement der LEADER-Region. Anschließend präsentierte Projektleiter Thassilo Görgen die Ökomodell-Region Vogelsberg, bevor Isabel Schauer den „Zukunftsraum Zwickauer Land“ vorstellte.



Nach einer kurzen Führung durch das mit LEADER-Mitteln geförderte Projekt „meinKleinHotel“ durch Inhaberin Andrea Kaage ging es ins benachbarte Hopfmannsfeld. Denn dort warteten ein Besuch in der Hofkäserei von Thassilo Görgen sowie ein Dorfspaziergang auf die Delegation. Im Rahmen der Vorstellung des Konzeptes der Hofkäserei wurden vor Ort auch Vermarktungsstrategien regionaler Produkte diskutiert.



Der dritte Punkt auf der Agenda war die Vorstellung der Energiegenossenschaft Vogelsberg eG in der Volkshochschule in Alsfeld. Interessant deshalb, weil die Region Zwickauer-Land am Anfang einer Gründung einer Energiegenossenschaft steht. Vorstandsmitglied Lorenz Kock stellte die Struktur und die Tätigkeiten der Energiegenossenschaft Vogelsberg eG vor, die seit ihrer Gründung vor 13 Jahren zu einem wichtigen Akteur auf dem regionalen Energiesektor geworden ist. Die Genossenschaft hat mehr als 1.700 Mitglieder und mehr als 40 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert, heißt es abschließend in der Mitteilung.

(lifePR) (