Besondere Leistung in besonderen Zeiten

Jubel brandet durch die Krankenpflegeschule des Vogelsbergkreises in Alsfeld. Nach den Wochen und Monaten der Anspannung, den anstrengenden Prüfungen und der Ungewissheit steht fest: 17 junge Menschen sind nach 4.500 Stunden Theorie und Praxis nun staatliche geprüfte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und –pfleger. Die Fachkräfte, zehn davon vom Kreiskrankenhaus des Vogelsbergkreises in Alsfeld (KKA), und sieben vom Krankenhaus Eichhof in Lauterbach, haben nun drei spannende Jahre hinter sich, in denen sie verschiedene Abteilungen durchlaufen haben. Neben den Inneren, chirurgischen und geriatrischen Stationen, lernten sie die Sozialstationen, pädiatrische und psychiatrische Stationen kennen. Gemeinsam mit Karen Heipel, Schul- und Klassenleiterin, Beate Tanneberger, Pflegedienstleitung am KKA, Norbert Korzenek, Betriebsratsvorsitzender des KKA, Markus Schultheiß, Vorsitzender des Betriebsrats der Eichhof-Stiftung Lauterbach und der Krankenhaus Eichhof Service GmbH, Andrea Rubenbauer, Bereichsleitung Funktionen am Eichhof-Krankenhaus, und dem Lehrerkollegium der Pflegeschule gratuliert Ulrike Zulauf (SPD), Kreisbeigeordnete des Vogelsbergkreises, den nun examinierten Fachkräften und wünscht ihnen alles Gute für die Zukunft.



„Ich habe Sie im April 2020 übernehmen dürfen – mit viel Enthusiasmus haben sie mir den Einstieg sehr leicht gemacht. Mit Aufmerksamkeit, viel Vertrauen und Verständnis, haben sie alle in den vergangenen Jahren hier gelernt, Herausforderungen bestanden sowie Höhen und Tiefen erlebt, um nun gewappnet zu sein für die Zukunft“, sagt Schulleiterin Heipel an die Absolventen gerichtet. Aufregend sei es mitunter gewesen, unterstreicht sie. Auch Kreisbeigeordnete Ulrike Zulauf geht in ihrem Grußwort auf die besonderen Bedingungen ein, unter denen die Ausbildung zu absolvieren war. „Sie alle wissen, dass sie in ihrem Beruf gebraucht werden. Das hat ihr verantwortungsvoller Dienst während der Corona-Pandemie gezeigt“, sagt Ulrike Zulauf. „Für ihre herausragenden Leistungen und der trotz aller Umstände herausragenden Arbeit in ihren Häusern, darf ich ihnen – auch im Namen von Landrat Manfred Görig und Erstem Kreisbeigeordneten Dr. Jens Mischak, danken. „Besondere Zeiten, teilweise heftige Tage und Wochen, und sie alle mittendrin. Sie haben auf vielen Stationen in beiden Häusern mit ihrer Flexibilität großen Einsatz gezeigt“, sagt Beate Tanneberger, Pflegedienstleitung am KKA. Und Andrea Rubenbauer ergänzt: „Wir alle sind mächtig stolz auf unseren ‚Pandemiekurs.‘“ Auch die Betriebsratsspitzen der beiden Häuser, Norbert Korzenek (KKA) und Markus Schultheiß (Eichhof) wünschen den Absolventen viel Glück und Geschick auf ihrem richtigen und wichtigen beruflichen Weg.



Dieser führt für viele der neuen Examinierten aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Kreis Fulda und dem Vogelsbergkreis in die beiden Ausbildungshäuser. Viele Weiterbildungsmöglichkeiten, wie beispielsweise Fachkrankenpflege in den Bereichen OP, Intensivmedizin, Anästhesie, oder Notaufnahme, warten ebenso auf die Fachkräfte, wie verschiedene Studiengänge.



Der herzliche Abschied von der Krankenpflegeschule ist für Praxisanleitungen, Lehrerkollegium und den Kolleginnen und Kollegen geprägt von Wehmut und Vorfreude. „Der Abschluss der Ausbildung ist ein großer Einschnitt. Herausforderungen, Chancen und Möglichkeiten eines neuen Lebensabschnitts warten auf die Absolventen „Daher wünsche ich ihnen und euch für ihre Zukunft alles Gute“, macht Karen Heipel zum Abschluss deutlich.

