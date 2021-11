Berufsorientierung und Einstellungstests

Wie finde ich den richtigen Beruf? Wo liegen meine Stärken, Möglichkeiten, Ziele und Chancen? Was macht mir Spaß und wo kann ich meine Kompetenzen am besten einbringen? Nur einige der Fragen, die im Kurzworkshop „Berufsorientierung – wie geht das eigentlich?“ am Montag, 22. November, ab 14 Uhr behandelt werden sollen. Angeboten wird der Workshop im Selbstlernzentrum, Obergasse 44, in Lauterbach, vom HESSENCAMPUS Vogelsberg.Der zweite Kurzworkshop findet am darauffolgenden Montag, 29. November, statt. Im Selbstlernzentrum des HESSENCAMPUS Vogelsberg geht es ab 14 Uhr um das Thema „Einstellungstest / Assessment Center – optimal vorbereiten“.Grundsätzlich besteht die Möglichkeit eigene Bewerbungs-Termine im Selbstlernzentrum vorzubereiten und bei Fragen zur Berufsorientierung die Bildungsberatung vor Ort zu kontaktieren.Beide Veranstaltungen finden kostenfrei über den HESSENCAMPUS Vogelsberg und unter Anwendung der 3-G-Regel statt.Eine Anmeldung ist bei Bildungsberaterin Maria Kesselhut, unter 0170 324 0270, oder per E-Mail an maria.kesselhut@vogelsbergkreis.de möglich.