Berufliche Zukunft im Fokus

Das Datum steht fest: Am Donnerstag, 14. September, findet von 8 bis 16 Uhr in der Hessenhalle in Alsfeld die im Vogelsbergkreis fest etablierte Ausbildungsmesse „Marktplatz Ausbildung“ statt. Und schon jetzt können sich Unternehmen oder Weiterbildungsträger anmelden, wenn sie sich auf der Messe präsentieren möchten. Denn das Besondere in diesem Jahr ist, dass sich die Messe nicht ausschließlich um Ausbildungsmöglichkeiten dreht und hauptsächlich Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen anspricht, sondern auch die Themen Qualifizierung und Weiterbildung abbilden wird. Die Ausbildungsmesse „Marktplatz Ausbildung“ wird somit zur Aus- und Weiterbildungsmesse.Unternehmen oder Weiterbildungsträger sind nun aufgerufen, sich bis Freitag, 30. Juni, beim Arbeitgeberservice der KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter zu melden, wenn sie die Chance nutzen möchten, sich auf der Aus- und Weiterbildungsmesse „Marktplatz Ausbildung“ einer breiten Masse vorzustellen.Kontakt:Harald Raschel, Telefon: 06641/977-4010 oder Jens Pietsch, Tel.: 06641/977-212E-Mail: kva-arbeitgeberservice@vogelsbergkreis.de