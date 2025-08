Beratung in Schlitz

PrimA, die Fachstelle Prävention im Alter beim Vogelsbergkreis, bietet am 8. August wieder eine Beratung im B-Haus, Günthergasse 15, in Schlitz an. Sie findet zwischen 8 und 13 Uhr statt. In diesem Zeitraum wird auch eine telefonische Beratung unter 06641-9771782 angeboten.

