Begleitprogramm "Was heißt schon alt?"

Führungen und Infoangebote in der Alten Spinnerei in Lauterbach

Wie leben eigentlich ältere Menschen? Wie will ich selbst leben, wenn ich alt bin? Und was brauche ich, um gut alt zu werden? Mit den vielen Facetten und Fragen des Alters beschäftigt sich eine Wanderausstellung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die vom 4. bis 17. Juli in Lauterbach zu sehen ist. Ergänzt wird die Ausstellung mit dem Titel „Was heißt schon alt?“ durch zahlreiche Veranstaltungen.



Die beiden Veranstalterinnen Marcelina Vorwerk (Fachstelle „Prävention im Alter bei der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises) und Christine Müller-Wolff (Beratungszentrum Vogelsberg) informieren am Dienstag, 12. Juli, von 15 bis 17 Uhr mit einer Führung zur Ausstellung in der Alten Spinnerei.



Am Donnerstag, 14. Juli, lädt Dominic Günther, Bewegungskoordinator des Vogelsbergkreises, ebenfalls in die Alte Spinnerei ein. Gemeinsam mit Günter Zeuner bietet er ab 15 Uhr die Veranstaltung „Bewegung im Alter“ an. Ab 17 Uhr geht es dann um das Thema „Gesund altern, Bewegung in jedem Alter“.



Ebenso am Donnerstag informiert der Pflegestützpunkt des Vogelsbergkreises ab 13 Uhr am Schlitzer Wochenmarkt.