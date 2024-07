Bauarbeiten machen Vollsperrung nötig

Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, ist die B 275 in der Ortsdurchfahrt Lauterbach wegen Arbeiten am Gasnetz von Montag, 15. Juli, bis Freitag, 2. August, für den Gesamtverkehr voll gesperrt.



Die Baustelle befindet sich in Höhe der Einmündungen Bleichstraße und Hohe Bergstraße – auch diese beiden Straßen sind von der Lindenstraße aus nicht anfahrbar.



Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet: ab B 254 über Fuldaer-Straße– Umgehungsstraße – B 275 Cent – Vogelsbergstraße und zurück.



Die Umleitung ist ausgeschildert.

(lifePR) (