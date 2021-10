B 62 in Kirtorf voll gesperrt

Die B 62 wird in der Ortsdurchfahrt Kirtorf von Montag, 25. Oktober, bis Montag, 29. November, für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Grund dafür sind Straßenbauarbeiten, teilt die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mit.



Der Verkehr wird wie folgt umgeleitet:



ab Kirtorf in Fahrtrichtung Alsfeld über L 3071 - K 62 - Arnshain - Ruhlkirchen - Seibelsdorf - Angenrod



ab Ober-Gleen in Fahrtrichtung Kirchhain über K 59 - L 3071 - L 3343 - Maulbach - Appenrod - L 3072 - Erbenhausen - Lehrbach



Die Umleitungen sind ausgeschildert.

