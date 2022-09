B 49 (Alicestraße) in der OD Alsfeld in Fahrtrichtung Romrod voll gesperrt

Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, ist wegen Arbeiten im Gehwegbereich die B 49 (Alicestraße Höhe Sparkasse) in der Ortsdurchfahrt Alsfeld von Montag, 12. September, bis Freitag, 23. September, für den Gesamtverkehr in Fahrtrichtung Romrod voll gesperrt. Die Fahrtrichtung Hersfeld ist von der Sperrung nicht betroffen.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Romrod wird wie folgt umgeleitet: ab Alicestraße über die Georg-Martin-Kober-Straße - Marburger-Straße wieder zurück und weiter auf der Alicestraße.



Die Umleitung ist ausgeschildert.