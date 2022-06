Außenstellen der Kreisverwaltung in Alsfeld am Dienstag nachmittags geschlossen

Die Außenstellen der Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises sowie die Verkehrsbehörde in Alsfeld (Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisbehörde) sind am kommenden Dienstag, 7. Juni, wegen des Pfingstmarktes nur vormittags bis 12 Uhr geöffnet. Der Dienstleistungsnachmittag der Verkehrsbehörde entfällt an diesem Tag.