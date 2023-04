Aus der Karibik auf den Vulkan

Special Olympics: Gruppe aus Curaçao zu Gast im Vogelsberg

Noch gut zwei Monate, dann heißt es Kofferpacken für die 23-köpfige Gruppe aus Curaçao: Von der niederländischen Karibik-Insel geht es dann direkt in den Vogelsbergkreis, vom 11. bis 15. Juni sind die Sportler und ihre Begleiter hier zu Gast, ehe sie weiterreisen zu den Special Olympics in Berlin.



Diese weltweit größte inklusive Sportveranstaltung findet erstmals in Deutschland statt. Erwartet werden tausende Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung, die in 26 Sportarten antreten. Im Vorfeld der Special Olympics World Games Berlin 2023 werden die Sportler aus aller Welt im Rahmen eines einzigartigen Projektes in den verschiedensten Regionen Deutschlands willkommen geheißen. Dazu wurden mehr als 200 sogenannte Host Towns, also über 200 Kommunale Projekte, ausgewählt. Darunter auch der Vogelsbergkreis als Gastgeber der Curaçao-Gruppe, für deren Aufenthalt ein buntes Programm zusammengestellt wurde.



Die Gäste aus der Karibik werden am Sonntag, 11. Juni, auf dem Frankfurter Flughafen landen. Vor dort geht es direkt ins Vogelsberger Quartier, in das Kolping-Feriendorf in Herbstein. Der Montagvormittag steht zur freien Verfügung, am Nachmittag dann ist eine Besichtigung in Sassen/Richthof möglich. Nach der offiziellen Begrüßung um 17 Uhr im Kolping-Feriendorf schließt sich ein kleines Begrüßungsprogramm mit Musik an.



Am Dienstag, 13. Juni, geht es nach dem Frühstück in den Vogelpark nach Schotten. Am Nachmittag steht eine Stadtführung in Lauterbach auf dem Programm und um 17.30 Uhr fällt der Startschuss für ein inklusives Sportfest im Hohhausgarten in Lauterbach. Es gibt Sportangebote, Musik, Essen und Festatmosphäre. Höhepunkt des Tages ist ein Mehrgenerationenlauf mit olympischer Fackel um 18.30 Uhr.



Tags darauf besucht die Gruppe Kompass Leben in Herbstein und fährt am Nachmittag nach Alsfeld, wo um 16 Uhr ein gemeinsames Begegnungsfest mit Vereinen, Einrichtungen und Organisationen auf dem Marktplatz stattfindet.



Am Donnerstag, 15. Juni wird die Gruppe nach dem Frühstück verabschiedet und macht sich auf den Weg zu den World Games in Berlin.