Augenentspannung, Augenschule, Sehtraining

Am Montag, 6. März, dreht sich ab 18.30 Uhr im Rahmen der Frauenwochen in der Volkshochschule in Lauterbach, Obergasse 44, alles um das Thema Sehkraft. Die Augenschule richtet sich an alle Menschen, die besonderen Sehbelastungen ausgesetzt sind, deren Sehkraft nachlässt oder, die Sehprobleme haben oder diesen vorbeugen möchten. Der Kurs lehrt das organgemäße und organgerechte Sehen. Die Augenschule zielt auf eine Vermeidung oder zumindest den Abbau von Sehstresssymptomen, wie Kopfschmerzen, Augenbrennen und nachlassender Belastung oder Gefahr von Überforderung der Sehfähigkeit ab. Der Kurs umfasst zwei Treffen.Weitere Informationen und Anmeldung unter www.vhs-vogelsberg.de