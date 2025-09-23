Kontakt
„Auf ein Wort…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak

Direkter Austausch mit dem Landrat am 29. September / Anmeldung erforderlich

„Auf ein Wort mit…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak, der am Montag, 29. September, zu seiner Bürgersprechstunde einlädt. Vogelsbergerinnen und Vogelsberger können sich dann persönlich oder per Telefon mit dem Landrat austauschen.

Im September des vergangenen Jahres hatte Dr. Mischak erstmals zu einer Bürgersprechstunde eingeladen. Mittlerweile haben diese Gesprächstermine einen festen Platz im Kalender des Landrates. „Das Format hat sich bewährt. Denn über die offiziellen Begegnungen hinaus, können in der Bürgersprechstunde ganz direkt Anliegen geklärt oder Ideen eingebracht werden“, sagt der Landrat. „Ein ‚kurzer Dienstweg‘, auf dem niedrigschwellig und pragmatisch Themen angesprochen werden können“, ergänzt er.

Interessierte sind aufgerufen, sich zu melden, um einen Termin für den 29. September zu vereinbaren. An diesem Tag können sich Vogelsbergerinnen und Vogelsberger zwischen 16 und 18.30 Uhr direkt mit dem Landrat austauschen, entweder in der Lauterbacher Kreisverwaltung oder am Telefon. Für jedes Einzelgespräch sind etwa 10 bis 15 Minuten veranschlagt.

Die Gesprächstermine werden über das Vorzimmer des Landrates vergeben. Anmelden kann man sich telefonisch unter der 06641/977-321 oder per E-Mail an vorzimmerlandrat@vogelsbergkreis.de. Ganz wichtig dabei: Die Fragen oder Anliegen müssen kurz beschrieben werden. Name, Adresse, Telefonnummer beziehungsweise Mailadresse müssen natürlich ebenfalls angegeben werden.
