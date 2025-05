„Auf ein Wort…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak

„Auf ein Wort mit…“ mit Landrat Dr. Jens Mischak, der am Dienstag, 3. Juni, zu seiner vierten Bürgersprechstunde einlädt. Vogelsbergerinnen und Vogelsberger können sich dann persönlich oder per Telefon mit dem Landrat austauschen.



Im September vergangenen Jahres hatte Dr. Mischak erstmals zu einer Bürgersprechstunde eingeladen, mittlerweile haben diese Gesprächstermine einen festen Platz im Kalender des Landrates. Und er zieht ein positives Fazit: „Mir ist es ganz wichtig, über die offiziellen Begegnungen hinausgehend mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Die Bürgersprechstunden haben sich bewährt, sie ermöglichen es, verschiedene Anliegen und Ideen direkt, niedrigschwellig und auf kurzem Weg anzusprechen“, betont der Landrat und ruft Interessierte dazu auf, sich zu melden, um einen Termin für den 3. Juni zu vereinbaren. An diesem Tag können sich Vogelsberger zwischen 16 und 19 Uhr direkt mit dem Landrat austauschen, entweder in der Lauterbacher Kreisverwaltung oder am Telefon. Für jedes Einzelgespräch sind etwa 10 bis 15 Minuten veranschlagt.



Die Gesprächstermine werden über das Vorzimmer des Landrates vergeben. Anmelden kann man sich telefonisch unter der 06641/977-321 oder per E-Mail an vorzimmerlandrat@vogelsbergkreis.de. Ganz wichtig dabei: Die Fragen oder Anliegen müssen kurz beschrieben werden. Name, Adresse, Telefonnummer beziehungsweise Mailadresse müssen natürlich ebenfalls angegeben werden.

