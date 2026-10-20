Auf Spurensuche im Herbstwald

Bunte Blätter, raschelndes Laub und geheimnisvolle Spuren auf dem Waldboden: Der Herbst ist eine besonders spannende Jahreszeit, um den Wald mit allen Sinnen zu erforschen. Genau dazu lud der Kurs „Den Herbstwald entdecken mit HessenForst“ der Volkshochschule des Vogelsbergkreises Familien mit Kindern im Grundschulalter ein. Der Kurs fand im Rahmen der Umweltbildung/Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Kooperation zwischen HessenForst und der vhs statt. Unter der fachkundigen Begleitung von Försterin und Waldpädagogin Eva Bonk ging es auf eine rund zwei Kilometer lange Entdeckungstour durch den herbstlichen Wald bei Schadenbach, einem Stadtteil von Homberg.



Dabei stand nicht das stille Zuhören, sondern vor allem das eigene Entdecken im Mittelpunkt. Auf spielerische Weise erfuhren die Kinder, was im Herbst mit den Bäumen passiert und wie sich die Tiere des Waldes auf die kalte Jahreszeit vorbereiten. Immer wieder gab es während des etwa zweistündigen Kurses etwas zu beobachten, zu suchen und auszuprobieren. Zu Beginn versetzten sich die Teilnehmer in ein Eichhörnchen, das Nüsse für den Winter versteckt: Alle Kinder und Erwachsene suchten sich ein Versteck und mussten sich dieses bis zum Ende des Kurses merken. „Und dann sehen wir, ob ihr gute Eichhörnchen wärt“, scherzte Försterin Eva Bonk.



Besonders spannend wurde es während einer kleinen Spurensuche: Mit aufmerksamen Augen durchstreiften die Kinder den Wald und hielten Ausschau nach Hinweisen auf seine tierischen Bewohner. Dabei entdeckten sie unter anderem Mauselöcher, Fell von einem Hasen und typische Wühlspuren von Wildschweinen. Auch ein Stück Geweih lag am Wegesrand und sorgte für staunende Kinderaugen. Försterin Bonk brachte außerdem das Fell eines echten Waschbären mit, das jeder einmal anfassen durfte.



Für Abwechslung sorgten zahlreiche Spiele, die Wissen und Bewegung miteinander verbanden. Bei einem Staffellauf konnten die Kinder beispielsweise nachvollziehen, wie die Fotosynthese eines Baumes funktioniert. Bewegung, Teamarbeit und Naturwissen wurden dabei miteinander verknüpft – und machten selbst komplexe Vorgänge anschaulich und verständlich.



Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache, während sie ganz nebenbei lernten, genauer hinzuschauen und so die Natur noch ein Stück weit besser wahrzunehmen.

(lifePR) (