Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034900

Kreisausschuss des Vogelsbergkreises Goldhelg 20 36341 Vogelsbergkreis, Deutschland https://www.vogelsbergkreis.de
Ansprechpartner:in Frau Jennifer Sippel +49 6641 9773400
Logo der Firma Kreisausschuss des Vogelsbergkreises

Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren

Ausstellungseröffnung mit Vortrag einer Zeitzeugin in der vhs in Alsfeld

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Mit der „Erinnerung an die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki“ beschäftigt sich eine Poster-Ausstellung in der Volkshochschule des Vogelsbergkreises (vhs), Im Klaggarten 6, in Alsfeld. Die Ausstellung wurde vom Friedensgedächtnismuseum Hiroshima konzipiert und kann vom 16. September bis zum 17. Oktober zu den Öffnungszeiten der vhs, montags bis donnerstags, 8 bis 16 Uhr, sowie freitags von 8 bis 13 Uhr, besucht werden.

Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 16. September, um 8.45 Uhr, in der vhs in Alsfeld mit einem Live-Vortrag einer Zeitzeugin aus dem Friedensgedächtnismuseum Hiroshima. Teruko Yahata war damals acht Jahre alt, als sie auf dem Weg zum Nachbarhaus der Bombe ausgesetzt war, 2,5 km vom Zentrum der Explosion entfernt.

Auch eine Online-Teilnahme an diesem Vortrag ist möglich – dafür wird den Teilnehmern nach Anmeldung ein Link zugeschickt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.