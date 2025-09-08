Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren
Ausstellungseröffnung mit Vortrag einer Zeitzeugin in der vhs in Alsfeld
Eröffnet wird die Ausstellung am Dienstag, 16. September, um 8.45 Uhr, in der vhs in Alsfeld mit einem Live-Vortrag einer Zeitzeugin aus dem Friedensgedächtnismuseum Hiroshima. Teruko Yahata war damals acht Jahre alt, als sie auf dem Weg zum Nachbarhaus der Bombe ausgesetzt war, 2,5 km vom Zentrum der Explosion entfernt.
Auch eine Online-Teilnahme an diesem Vortrag ist möglich – dafür wird den Teilnehmern nach Anmeldung ein Link zugeschickt. Weitere Informationen und Anmeldung bei der vhs unter www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631/792-7700.