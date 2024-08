Arabisch kennenlernen

Ab Montag, 9. September, geht es in der vhs Alsfeld, im Klaggarten 6, Raum UG 3, an fünf Abenden von 18 bis 19.30 Uhr ums Kennenlernen der arabischen Sprache. Im Kurs lernen Interessierte Hocharabisch in Sprache und Schrift kennen und auch die kulturellen Besonderheiten im arabischen Sprachraum werden thematisiert. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.vhs-vogelsberg.de oder telefonisch unter 06631 792-7700.