Anmelden, reinschauen und durchstarten

„Fünf Tage, fünf Berufsfelder, fünf Chancen: knapp 60 Möglichkeiten bieten die Praktikumswochen, die vom 24. Juni bis 23. August, auch im Vogelsberg stattfinden“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak. „Die Vogelsberger Wirtschaft hat viele Möglichkeiten für Jugendliche ab 14 Jahren geschaffen – jetzt seid Ihr dran“, ruft der Wirtschaftsdezernent die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme auf.Das Angebot kann sich sehen lassen, denn der Vogelsbergkreis liegt damit im Hessenvergleich auf dem vierten Rang. „Nutzt die Chancen, macht Euch einen Account, sucht Euch spannende Berufsfelder aus und vereinbart Termine vor Eurer Haustür. Denn praktische Erfahrungen helfen bei der Berufswahl enorm“, sagt Dr. Mischak. Sammeln können diese in den drei letzten Schulwochen alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse. In den Sommerferien zusätzlich alle Schülerinnen und Schüler ab einschließlich 15 Jahren.Die Teilnahme an der Praktikumswoche ist ganz einfach. Beim Anlegen des Accounts auf praktikumswoche.de/vogelsberg legt man fest, welche Berufsfelder interessieren und stellt sich selbst mit einem kurzen „Über-mich“-Text vor. Danach kann man sich an passenden Tagen für die Praktikumswochen anmelden. Das Portal vermittelt anhand des Wohnorts und der Interessen automatisch passende Firmen in der Nähe und hilft mit Erläuterungen und Beispielen weiter.Jugendliche können sich auch die Tage aussuchen, an denen die Praktikumstage am besten passen. Um in der Schulzeit mitmachen zu können, müssen Sie eine Befreiung vom Unterricht bei der Schule beantragen. Mehr Informationen dazu finden Interessierte unter praktikumswoche.de/vogelsberg