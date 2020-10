And the winner is: das KJP

Annamaria Weber Lennart Zink

Emelie Mithin

Lavr Penizov Nabaa Al-Asadi Karlotta Eurich

Florian Appelt

Johanna Roth

Luca Alexander Möller

Amelie Theis

Diyar Demirboga Jakob Wieser

Sarina Brenneis

Isabel Massango

Katharina Kammerer

Stephan Reinhardt Ronny Kube

Hazeem Ahmed Bhatti Finia Helen Baumgarte

Charlotte Marie Deuchert

Friedrich Peppler

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: 81 Prozent Wahlbeteiligung! Erreicht wurde dieser Spitzenwert bei der jüngsten Wahl zum Kreisjugendparlament des Vogelsbergkreises – kurz KJP. „Das ist wirklich ein toller Wert, der zeigt, wie sehr unsere Jugendlichen hinter dem KJP und seiner Arbeit stehen, wie gut sie sich durch die Kandidaten ihrer Heimatgemeinden vertreten fühlen“, kommentiert Landrat Manfred Görig das Ergebnis. Gerade vor dem Hintergrund allgemeiner Politikverdrossenheit und zurückgehender Beteiligung bei allen anderen Wahlen sei es wichtig, „Kinder und Jugendliche früh in demokratische Prozesse einzubinden.“Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak erinnert noch einmal an die Historie der Jugendbeteiligung im Vogelsbergkreis: 1992 wurde das KJP als erstes dieser Art in Deutschland gegründet. „Seitdem haben sich die Abgeordneten in vielen Themenbereichen eingemischt und ihre Ideen vorgetragen“, lobt Landrat Görig das Engagement der Parlamentarier. „Die jungen Menschen geben Anregungen, wie es besser gehen kann – vor dem Hintergrund, dass sie auch in Zukunft gerne im Vogelsberg leben möchten“, so Dr. Mischak.Nun wird ein neues Parlament seine Arbeit aufnehmen und auf die Belange von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen – allerdings mit einem halben Jahr Verspätung. Wegen Corona. Ursprünglich sollte nämlich schon im Mai gewählt werden, doch zu dem Zeitpunkt waren die Schulen wegen der Pandemie geschlossen. Die Wahlen konnten erst unmittelbar vor den Herbstferien stattfinden.Aufgrund der aktuellen Situation konnten in vier Schulen keine Vollversammlungen durchgeführt werden, in denen über das KJP informiert werden sollte. Für die Gemeinden Kirtorf, Schwalmtal, Ulrichstein und Grebenhain konnten diesmal keine Kandidaten aufgestellt werden.Normalerweise werden die Jugendlichen für zwei Jahre ins KJP gewählt, durch Corona werden es diesmal allerdings nur anderthalb Jahre sein. Die konstituierende Sitzung findet am 2. November statt, dabei wird das alte KJP verabschiedet und das neue Parlament eingeführt.Dem 14. KJP gehören an:1. Benjamin Schwing1. Rinesa Hodolli