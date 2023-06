Am Montag Vollsperrung der Kreisstraße 111 zwischen Hopfmannsfeld und Eichenrod

Durch den Brand eines Traktors mit Ballenpresse am vergangenen Mittwoch wurde der Asphaltbelag auf einem Teilstück der Kreisstraße zwischen Hopfmannsfeld und Eichenrod derart beschädigt, dass die Fahrbahndecke erneuert werden muss. Aus diesem Grund wird die Kreisstraße am Montag, 19. Juni, kurzfristig voll gesperrt. Sofern die Arbeiten nach Plan verlaufen kann die Straße am Dienstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Nach Angaben der Kreisverwaltung erfolgt die Umleitung in beiden Richtungen über die L 3139 und die Schlitzgasse.