Die A5-Anschlussstelle Alsfeld Ost in Fahrtrichtung Kassel wird in der Nacht von Montag, 19. Mai, auf Dienstag, 20. Mai, von 19 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh voll gesperrt.



Wie die Straßenverkehrsbehörde im Lauterbacher Landratsamt mitteilt, machen Sanierungsarbeiten am Beschleunigungsstreifen die Vollsperrung nötig.



Umgeleitet wird der Verkehr zur Anschlussstelle Alsfeld West über die Bedarfsumleitung U16 über die B62 und die B49. Die Umleitung ist ausgeschildert.

