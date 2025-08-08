Als Becker Wimbledon gewann und die Titanic entdeckt wurde

Der 17-jährige Boris Becker gewinnt Wimbledon, das Wrack der Titanic wird entdeckt, Michail Gorbatschow wird an die Spitze der Sowjetunion berufen und schließlich fällt der Startschuss für die Kultserie „Lindenstraße“ – 1985 war das. Das ist übrigens auch ein ganz besonderes Jahr für Hans-Jürgen Röhr, denn just in dem Jahr beginnt er mit einer Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten beim Vogelsbergkreis. Seinem Arbeitgeber ist er treu geblieben und so kann Landrat Dr. Jens Mischak ihm nun zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratulieren.



Hans-Jürgen Röhr ist ein „Urgestein“, er wird als „Gesicht der Kreisverwaltung wahrgenommen“, unterstreicht Landrat Dr. Mischak in seiner Laudatio. Neben seiner Tätigkeit im Amt für Soziales und Ausländerrecht, dort ist er zuständig für die Bearbeitung von Anträgen auf Grundsicherung, unterstützt Röhr den Kreisbeigeordneten Kurt Wiegel in seiner Funktion als Beauftragter für Senioren und Inklusion, zudem ist er „ehrenamtlich sehr engagiert“ – und das stets mit einem Lächeln im Gesicht. „Ich habe dich noch nie schlecht gelaunt erlebt“, attestiert ihm der Landrat.



Hans-Jürgen Röhr hat „ein sehr großes Interesse“ an seiner Arbeit. „Die Aufgabe, Menschen zu helfen und den unterschiedlichen Anliegen gerecht zu werden, erfüllt er mit großer Empathie. Er nimmt sich der Kunden an und kann sich in die Probleme wie kein anderer hineinversetzen“, lobt der Landrat. Seit 37 Jahren ist Hans-Jürgen Röhr im Sozialamt in verschiedenen Bereichen tätig und hat dabei viele Veränderungen erlebt, wobei er die Herausforderungen „mit großem Fachwissen“ gestemmt hat, erklärt der Landrat, der auch herausstellt, dass Röhr sehr kollegial und hilfsbereit ist. „Er unterstützt in schwierigen Situationen und steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Herr Röhr lebt das soziale Miteinander.“ Dr. Mischak dankt dem langjährigen Mitarbeiter für seine Tätigkeit im Amt und „für das, was du darüber hinaus für den Kreis getan hast“.



Seit 25 Jahren beim Vogelsbergkreis beschäftigt ist Sandra Gerbig, die ihre Heimat im Haupt- und Personalamt gefunden hat. Sie kümmert sich um die Bereiche Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, dazu zählen zum Beispiel Arbeitsplatzbegehungen, die Organisation Erster Hilfe und die Übernahme verschiedener Projekte. Zudem ist sie stellvertretende Datenschutzbeauftragte. „Sandra Gerbig ist sehr gewissenhaft und genau“, bescheinigt Landrat Dr. Mischak. „Wurde eine Aufgabe von ihr erledigt, kann man sich darauf verlassen, dass es korrekt ist.“ Gerbig verfügt über eine „hohe fachliche Kompetenz“, sie ist bereit, dieses stetig zu erweitern. Verlässlich, hilfsbereit, engagiert und gut strukturiert – diese Eigenschaften schreibt der Landrat seiner Mitarbeiterin zu. Zudem ist sie offen für Neuerungen und arbeitet sich mit „Biss und Elan“ in neue Bereiche ein, lobt der Dr. Mischak abschließend.

