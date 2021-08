Am kommenden Montag, 30. August, bietet das Familienbündnis des Vogelsbergkreises einen Online-Vortrag unter der Überschrift „Allgemeiner Überblick zur Rente und zur Schwerbehinderung“ an. Los geht es um 17.30 Uhr.Bereits seit 2018 ist das Familienbündnis mit der Veranstaltungsreihe „Samstage für gesundes Altern“ in den Städten und Gemeinden des Vogelsbergkreises unterwegs. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Veranstaltungsformat angepasst: Als Alternative zu einer Präsenzveranstaltung bietet das Familienbündnis nun zum zweiten Mal einen kostenlosen Online-Vortrag rund um das Thema „Gesundes Altern“ an.Durch das Programm führt Simon Päbler, Sprecher des Familienbündnisses.Im Rahmen der eineinhalbstündigen Onlineveranstaltung widmet sich Victoria Heid von der Rentenstelle des Vogelsbergkreises in ihrem Vortrag „Grundlagenwissen zur Rente und Schwerbehinderung“ den Schwerpunkten Medizinische und Berufliche Rehabilitation, Rentenarten (Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrente), Kontenklärung, Erziehungszeiten, Rente für Pflegepersonen, Schwerbehinderung sowie Widersprüche im Bereich Rente und Schwerbehinderung. Im Anschluss steht Victoria Heid für Fragen und Austausch zur Verfügung.Die Veranstaltung findet online über das Programm Big Blue Button statt. Über folgenden Link können Interessierte teilnehmen: https://meet.vogelsbergkreis.de/b/fam-uoo-nv1-noq Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch an der Veranstaltung teilzunehmen. Hierzu ist eine vorherige Anmeldung unter familienbuendnis@vogelsbergkreis.de oder Telefon 06641/977 3404 erforderlich. Die Zugangsdaten werden einige Minuten vor Beginn der Veranstaltung per E-Mail zugeschickt.