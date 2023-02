„Pflegeeinstufung – Was steckt dahinter?“ lautet das Thema eines Online-Vortrags des Pflegestützpunktes Vogelsbergkreis am Mittwoch, 15. Februar, um 18 Uhr. Dabei werden unter anderem Fragen beantwortet wie: Wie stelle ich einen Pflegeantrag? Was hat der Medizinische Dienst damit zu tun? Welche Kriterien liegen der Begutachtung zugrunde? Wie ergibt sich der Pflegegrad? Die Teilnahme ist kostenfrei.Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 06641/9772095 (Sonja Staubach), 06641/9772091 (Monique Abel) oder per E-Mail an pflegestuetzpunkt@vogelsbergkreis.de Der Pflegestützpunkt bietet als neutrale Beratungsstelle regelmäßig Vorträge für pflegende Angehörige, Pflegebedürftige und Interessierte an.