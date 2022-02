Zu einem Online-Vortrag zum Thema „Pflegeeinstufung – Was steckt dahinter?“ lädt der Pflegestützpunkt im Vogelsbergkreis am Donnerstag, 24. Februar, um 18 Uhr ein. Der Vortrag richtet sich an pflegende Angehörige, Pflegebedürftige sowie Interessierte. Es wird besprochen, welche Kriterien für eine Pflegeeinstufung relevant sind, wie das Antragsverfahren abläuft und wie ein Pflegegrad ermittelt wird.Computer (mit Kamera), Laptop oder Smartphone, Internetzugang, gut funktionierende Internetverbindung/W-LAN und Mikrofon/HeadsetMonique Abel, 06641-9772091Claudia Vaupel, 06641-9772097