Alles fließt

Dr. Mischak: "LEADER-Fördermittel eine tolle Unterstützung für das 'Street- und Flowpark'-Projekt der Stadt Alsfeld"

Street-Obstacles, Bowls und durch fast vollständig geschlossene Ränder ganz viel Flow: So lässt sich das beschreiben, was die Stadt Alsfeld auf gut 360 Quadratmetern in der Erlenwiese verwirklichen wird. Ein Street- und Flowpark, der gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, der Stadt Alsfeld sowie der „Kommunalen Jugendarbeit“ des Evangelischen Dekanats Alsfeld entwickelt wurde. Dort können Skateboarder, Inlineskate-, BMX-, Dirt- oder Mountainbike-Fahrer ebenso unterwegs sein, wie Sportbegeisterte auf ihren Tretrollern. Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak (CDU) übergab nun den LEADER-Förderbescheid in Höhe von mehr als 160.000 Euro, der das in der Region beispiellose Skatepark-Projekt flankiert: „Diese besondere Sportanlage fügt sich nahtlos in das Regionale Entwicklungskonzept ein – die LEADER-Förderung kommt dort an, wo sie gebraucht wird“, sagt Dr. Mischak.



Die alte Half-Pipe war nach einigen Ortswechseln und etwa zwei Jahrzehnten Nutzung nicht mehr reparabel und zeitgemäß. So entstand vor einigen Jahren im Rahmen der Jugend-Zukunftskonferenz in Alsfeld die Idee, eine Skateparkanlage zu verwirklichen. Von Anfang an waren die in die Planung involviert, denen die Anlage später zugutekommen soll: Kinder und Jugendliche aus Alsfeld und Umgebung. Sie arbeiteten bei Planungsworkshops mit, brachten ihre Wünsche und Ideen ein. Skizzen und Pläne wurden erarbeitet und mit den Fachplanern der Sportanlage abgestimmt. Nun wird die Anlage verwirklicht.



Teil des erweiterten Naherholungskonzeptes in der Erlenwiese soll dann voraussichtlich ab Sommer 2021 ein komplettes „Skatepark-Paket“ sein. Dieses beinhaltet eine LED-Beleuchtung der Anlage, Parkbänke, Fahrradabstellanlagen sowie Lagermöglichkeiten für Kehrbesen und Werkzeug. Denn die Jugendlichen sollen bei der Pflege der Anlage mitarbeiten, wie Michael Ochs vom Bauamt der Stadt Alsfeld betont. Mit dem „Erlenpark“ habe man einen idealen Standort für den Skatepark gefunden, da sich dieser in das schon bestehende Freizeitangebot an dieser Stelle gut einfüge, versichert Bürgermeister Stephan Paule (CDU).



Noch bis etwa Oktober 2020 soll die Planungsphase laufen. Danach werden die Aufträge ausgeschrieben und voraussichtlich ab März 2021 soll die bauliche Umsetzung für das 285.000 Euro-Projekt beginnen. Nach der voraussichtlichen Fertigstellung im Sommer 2021 können auch Veranstaltungen und Angebote in Abstimmung mit dem Jugendzentrum Alsfeld im Naherholungsgebiet „Erlenpark“ stattfinden. „Etwas weniger als zwei Drittel der Gesamtinvestitionssumme kann mithilfe von LEADER-Mitteln aufgebracht werden – eine gute Quote, für die sich das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum des Vogelsbergkreises eingesetzt hat“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Dr. Jens Mischak. „Dieser Skatepark ist Alleinstellungsmerkmal und Mehrwert für die ganze Region und kommt jungen Menschen und Familien als zusätzliche Freizeitmöglichkeit zugute.“

