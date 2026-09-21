Unter dem Motto „Starke Kinder, starke Zukunft!“ war auf dem Gelände des Jugendhauses Schlitz am vergangenen Sonntag einiges los. Am Weltkindertag kamen zahlreiche Kinder mit ihren Familien zusammen. Trotz der nicht ganz optimalen Wetterverhältnisse wurde viel gespielt, gebastelt und gemeinsam ein genauerer Blick auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen geworfen.



Organisiert wurde das Fest von Jan Hendrik Witzel, Jugendbeauftragter der Stadt Schlitz, und Daniela Kraus von der schulbezogenen Jugendsozialarbeit des Jugendamtes Vogelsbergkreis. Unterstützt wurden sie von Jugendlichen aus dem Kinder- und Jugendparlament der Stadt Schlitz sowie von Eva Karola Bernhardt vom Kinderschutzbund Lauterbach und Maria und Fenja Mentz.



Auf die Kinder warteten verschiedene Spiel- und Mitmachangebote. An mehreren Stationen konnten sie knobeln, ihre Geschicklichkeit ausprobieren oder sich auf dem Spieleparcours austoben. Besonders beliebt waren die Glitzertattoos, bunte Silikon Armbändchen sowie die Buttonmaschine, an der eigene Anstecker gestaltet werden konnten.



Am Stand des Kinderschutzbundes wurde Kinder und Erwachsene auf spielerische Weise über Kinderrechte und ihre Bedeutung für den Alltag aufgeklärt. Jedes Kind erhielt einen Kinderrechte-Pass und ein buntes Armband mit der dem Aufdruck „Alle Kinder haben Rechte!“. Damit sollte die zentrale Botschaft des Tages auch über das Fest hinaus in Erinnerung bleiben: Kinder haben eigene Rechte, die geschützt und ernst genommen werden müssen.



Natürlich war auch für das leibliche Wohl mit ausreichend Essen und Getränke gesorgt. Gleichzeitig wurde das Fest genutzt, um Menschen aus der Region zu unterstützen: Alle Spenden aus der aufgestellten Spendenbox kommen den Betroffenen des Brandes in Lauterbach zugute.



Gefördert wurde die Veranstaltung im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Das Organisationsteam bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, den beteiligten Einrichtungen und den Familien, die das Fest besucht und zu einem schönen gemeinsamen Tag gemacht haben. Nach der guten Resonanz steht bereits fest: Auch im kommenden Jahr soll es wieder ein Fest zum Weltkindertag am Jugendhaus geben.

(lifePR) (