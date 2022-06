Aktionstag "Schlitz regional" der KVA Vogelsbergkreis - Kommunales Jobcenter

Wie schreibe ich eine Bewerbung? Was gehört in einen Lebenslauf? Was muss ich in Bewerbungsgesprächen beachten? Antworten auf diese Fragen und weitere hilfreiche Informationen gibt es am Dienstag, 21. Juni, von 10 bis 15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Schlitz. Unter der bundesweiten Dachmarke „Kommunale Jobcenter – Stark. Sozial. Vor Ort.“ richtet die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter den Aktionstag „Schlitz regional“ aus.Neben Infos zu freien Arbeitsplätzen, Aus- und Weiterbildungsangeboten und Qualifizierungschancen werden Stil-, Outfit und Kosmetikberatung angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen.Menschen mit ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen werden dahingehend beraten, wie die Abschlüsse anerkannt werden können.Interessiert? Weitergehende Informationen und Anmeldung unter Telefon 06641/977213 oder per E-Mail an cornelia.kroemmelbein@vogelsbergkreis.de