Aktionstag "Schlitz regional" der KVA Vogelsbergkreis - Kommunales Jobcenter

Der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag haben zur Aktionswoche der kommunalen Jobcenter vom 20. bis 26. Juni aufgerufen, an der die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter teilnimmt.Unter der bundesweiten Dachmarke „Kommunale Jobcenter – Stark. Sozial. Vor Ort.“ findet der Aktionstag „Schlitz regional“ am Dienstag, 21. Juni, von 10 bis 15 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus Schlitz statt.An diesem Tag gibt es Informationen zu freien Arbeitsplätzen, Aus- und Weiterbildungen sowie Qualifizierungsmöglichkeiten. Auch werden Beratungen zu den eigenen Lebensläufen, den Bewerbungsmappen und für kommende Vorstellungsgespräche sowie Stil-, Outfit und Kosmetikberatung angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos erstellen zu lassen.Menschen mit ausländischen Schul- und Berufsabschlüssen werden dahingehend beraten, wie die Abschlüsse anerkannt werden können.Die am Aktionstag teilnehmenden Arbeitgeber und auch der Arbeitgeberservice informieren über freie Stellen, die Maßnahmeträger informieren über konkrete Qualifizierungsangebote.Die KVA Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter wird Kundinnen und Kunden an diesem Tag mit potenziellen Arbeitgebern der Region und Maßnahmeträgern zusammenbringen, um die Möglichkeiten zum Berufseinstieg konkret auszuloten.Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06641/977213 oder per E-Mail an cornelia.kroemmelbein@vogelsbergkreis.de