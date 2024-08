Activ-Panel-Nutzung lernen

Der vhs-Kurs „Einführung in die Activ-Panel-Nutzung“ setzt sich mit Bedienung und verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten auseinander. Am Samstag, 31. August, geht es von 9.30 bis 12 Uhr in der Alsfelder vhs, Klaggarten 6, Raum EG 06, um praktisches Ausprobieren und selbstständige Erfahrungen mit den Neuen Medien. Interessierte können sich bis Freitag, 23. August, anmelden und müssen zum Kurs ein Notebook sowie einen USB-Stick mitbringen.Vogelsbergkreis. Eigene Ideen entwickeln, die Arbeit des Goldschmiedens entdecken und den Umgang mit Metallen lernen: An fünf Terminen ist das in der Schmuckschule in Schwalmtal-Rainrod, Schulstraße 31, möglich.Ab Dienstag, 3. September, lädt der vhs-Kurs jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr zum kreativen Goldschmieden ein. Im Kurs lernen Interessierte die Grundfertigkeiten des Goldschmiedens, wie Sägen, Feilen und Löten, kennen. Ziel des Kurses ist es, den Umgang mit Metallen zu erlernen und ein nach eigenen Vorstellungen gestaltetes Schmuckstück zu erarbeiten. Der Kurs wendet sich an Menschen mit Freude an handwerklicher Arbeit. Anmeldeschluss ist Dienstag, 27. August. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de Vogelsbergkreis. Ab Mittwoch, 4. September, 17 bis 18 Uhr, ist an insgesamt sechs Terminen das Mitsingen ausdrücklich erlaubt. Der vhs-Kurs in der Landesmusikakademie Hessen in Schlitz will die Freude am Singen wecken. Von einfachen Kanons über bekannte Volkslieder bis hin zum Evergreen und Popsong – gesungen wird alles, was Spaß macht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Texte werden auf einer Leinwand gezeigt und die Lieder werden am Klavier begleitet. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 28. August. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de Vogelsbergkreis. An zehn Donnerstagen können Interessierte im vhs-Kurs „Spanisch A1.1“ ab 5. September die Grundlagen der Weltsprache Spanisch lernen. Jeweils von 17 bis 18.30 Uhr stehen in der Gesamtschule Schlitzerland, Raum 103, der Basiswortschatz, das Kennenlernen wichtiger Strukturen, der Aussprache, das Verstehen und Sprechen auf der Tagesordnung. Auch sollen im Rahmen des vhs-Kurses leichte spanische Texte gelesen und geschrieben werden. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de Vogelsbergkreis. Die Schulzeit oder der letzte Englisch-Kurs liegen schon länger zurück und die Englisch-Vokabeln sitzen nicht mehr so wie gewohnt? Der vhs-Kurs „Englisch A2 Refresher“ will das ab Donnerstag, 5. September, an zehn Terminen in der Gesamtschule Schlitzerland, Raum 103, ändern. Gemeinsam lernen Interessierte, sich in einfachen Situationen zu verständigen und Unterhaltungen zu führen. Außerdem erweitern sie im Rahmen des Kurses ihren Wortschatz und vertiefen ihre Grammatik-Kenntnisse. Der Kurs findet jeweils von 19 bis 20.30 Uhr statt. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de Vogelsbergkreis. Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch oder etwas ganz anderes? Der vhs-Kurs, der am Donnerstag, 5. September, in der vhs Alsfeld, Klaggarten 6, Raum UG 05 startet, bietet genau das: einen Einblick in die Sprache und die Kultur Japans. In einer kleinen Gruppe haben Interessierte die seltene Gelegenheit, sich mit der japanischen Sprache vertraut zu machen, und auf Entdeckungsreise in eine spannende Kultur zu gehen. Zehn Termine, jeweils von 19.45 bis 21.15 Uhr, laden dazu ein. Weitere Informationen unter www.vhs-vogelsberg.de