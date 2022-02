Abschied und Neubeginn beim Beratungszentrum Vogelsberg

Landrat Manfred Görig verabschiedet Matthias Gold und begrüßt Peter Pfeiffer

Nach 40 Jahren beim Beratungszentrum Vogelsberg geht Diplom-Sozialpädagoge und Sozialtherapeut Matthias Gold (rechts) in Ruhestand. Diesen Anlass nutzt Gold, der zuletzt seit 2012 als Leiter der Einrichtung arbeitete, um sich bei Landrat Manfred Görig (Mitte) zu verabschieden und sich für die intensive und positive Zusammenarbeit zu bedanken. Ebenfalls mit von der Partie: sein Nachfolger Peter Pfeiffer, der nun als Einrichtungsleiter übernimmt.



In den vergangenen Wochen und Monaten arbeiteten die beiden eng zusammen, um die wichtige Arbeit des Beratungszentrums Vogelsberg auch für die Zukunft gut aufzustellen. „Denn nicht zuletzt hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass Suchtberatung und –prävention wichtige Aufgaben sind, um Menschen Wege aufzuzeigen und Lösungen zu finden“, sagt Landrat Manfred Görig. Aus der Kreispolitik sei die Rückendeckung für das Beratungszentrum deshalb unumstößlich, versichert er. Das habe man in den vergangenen Jahren wiederholt deutlich gemacht, und das solle auch so bleiben, „denn es ist wichtig, auch die soziale Infrastruktur zu stärken und auszubauen“, ergänzt Landrat Görig.



Dass das mit Peter Pfeiffer an der Spitze des Beratungszentrums Vogelsberg gelingen wird, davon ist Matthias Gold überzeugt. Sein Nachfolger, ehemaliger Offizier, habe sich nach einem Auslandseinsatz neu orientiert wollen. Nach dem Studium der Sozialen Arbeit war der 51-Jährige aus Borken unter anderem als pädagogischer Leiter in einer Jugendhilfeeinrichtung im Schwalm-Eder-Kreis tätig, bevor er nach Alsfeld wechselte und nun die Leitung des Beratungszentrums Vogelsberg übernimmt. Dieser Wechsel sollte ein „fließender Übergang sein und ohne Bruch“ vonstattengehen, berichten Gold und Pfeiffer – und das sei ihnen gelungen. Das sei wichtig, denn: In diesem Jahr steht das vierzigjährige Jubiläum des Beratungszentrums – früher Jugend- und Drogenberatung Suchthilfe im Vogelsberg – an. Dieses soll mit verschiedenen Veranstaltungen und Projekten über das Jahr hinweg gewürdigt werden.



Landrat Manfred Görig dankt Matthias Gold abschließend für die angenehme Zusammenarbeit, und wünscht Pfeiffer einen guten Start.