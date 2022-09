7. Hessischer Tag der Nachhaltigkeit: Einladung zur geführten Wanderung auf dem Bergmähwiesen-Pfad im Vogelsberg

Der Bergmähwiesen-Pfad im Vogelsberg in Grebenhain-Herchenhain führt Sie mitten durch eine einzigartige Natur in Hessen aus Blumen und Kräutern und bietet spektakuläre Fernblicke bis zur Frankfurter Skyline. Die Bergmähwiesen sind ein von Mensch gemachtes Naturwunder, das nur fortbesteht, wenn die Wiesen von Bewirtschafter:innen entsprechend gepflegt werden.



Welche Pflanzenarten hier vorkommen und warum deren Überleben von der Unterstützung der Bewirtschafter:innen abhängig ist, erklären bei einer geführten Wanderung Geoparkführer:innen des Naturschutzgroßprojektes Vogelsberg in Kooperation mit der Nachhaltigkeitsinitiative „Nähe ist gut“ von REWE Mitte, Hassia Mineralquellen und Schwälbchen Molkerei. Die Wanderungen werden am 29. September 2022 anlässlich des 7. Hessischen Tags der Nachhaltigkeit angeboten.



Termine am Donnerstag, den 29. September 2022



1. Wanderung: 10 bis 12 Uhr

Botanische Wanderung mit Susanne Greb, Geoparkführerin und Botschafterin des Naturpark Vulkanregion Vogelsberg



2. Wanderung: 14 bis 16 Uhr

Botanische Wanderung mit Klaas Rüggeberg, stellvertretender Projektleiter des Naturschutzgroßprojekts Vogelsberg



Treffpunkt: Parkplatz an der Bushaltestelle ‚Grebenhain-Herchenhain‘ in 36355 Grebenhain (GPS Koordinaten: 50.479202, 9.268872)



Route: 4,7 Kilometer, 110 Höhenmeter, 1,5 Stunden Laufzeit



Die Teilnahme an den Wanderungen ist kostenlos. Anmeldungen bis spätestens 23. September per E-Mail an info@bergmaehwiesen.de. Pro Wanderung können bis zu 25 Personen teilnehmen.



Die Nachhaltgkeitsinitiative „Nähe ist gut“ engagiert sich seit 2016 für die Bergmähwiesen im Vogelsberg, um diesen wertvollen Lebensraum mit besonderer biologischer Vielfalt zu erhalten. Dabei werden auch die Bewirtschafter:innen finanziell unterstützt, damit sie die ökologische Bewirtschaftung der Bergmähwiesen fortführen.



Der 7. Hessische Tag der Nachhaltigkeit am 29. September 2022 bietet für Jung und Alt eine großartige Gelegenheit, sich mit den verschiedenen Aspekten der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Unter dem Motto „Nachhaltig. Bunt. Lebenswert. Aktiv Hessen gestalten.“ organisieren zahlreiche Akteurinnen und Akteure an diesem Tag informative, unterhaltsame und interaktive Aktionen und Veranstaltungen, die das gesamte Spektrum eines nachhaltigen Lebensstils veranschaulichen.